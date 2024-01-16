Иродов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1939 и 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иродов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Иродова (Бещева) Анфиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иродова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Иродова (Бещева) Анфиса Николаевна
Смерть
Между 1939 и 1941