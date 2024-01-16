Иродов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1939 и 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иродов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Иродова (Бещева) Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иродова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Иродова (Бещева) Анфиса Николаевна

Смерть
Между 1939 и 1941

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