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Котова Евдокия Ивановна

Место рождения

д.Пайдово, Тейковский р-н

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Кукушкин Иван Васильевич

Мать: Кукушкина Анастасия Ивановна

д.Пайдово, Тейковский р-н
Рождение ребёнка
08.07.1948

Дочь: Капитанова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Котов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Смерть
2008