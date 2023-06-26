Котова Евдокия Ивановна
Место рожденияд.Пайдово, Тейковский р-н
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
д.Пайдово, Тейковский р-н
Рождение ребёнка
08.07.1948
Дочь: Капитанова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Котов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Смерть
2008