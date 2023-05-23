Бобраков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобраков Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1919

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

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Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1919

Отец: Бобраков Павел Евдокимович

Мать: Бобракова Любовь Кузьминична

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Бобраков Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности