Жигач Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигач Марфа Алексеевна

Место рождения

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1890 г.р.
1893 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1890 ст.

Сын: Жигач Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Жигач Георгий Терентьевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Жигач Никифор Георгиевич

Отец ребёнка: Жигач Георгий Терентьевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.09.1896 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигач Георгий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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