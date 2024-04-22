Жигач Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
28.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Жигач Георгий Терентьевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Жигач Георгий Терентьевич
Бракосочетание
22.09.1896 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно