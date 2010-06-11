Милафетнов Борис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнов Борис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2010

Отец: Милафетнов Юрий Владимирович

Мать: Милафетнова Ольга Борисовна

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