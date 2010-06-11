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Милафетнов Борис Юрьевич
Милафетнов Борис Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Милафетнов Юрий Владимирович
1971 г.р.
Мать
Милафетнова (Воротняк) Ольга Борисовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2010
Отец:
Милафетнов Юрий Владимирович
Мать:
Милафетнова Ольга Борисовна
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