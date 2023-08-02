Слукина Аксинья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Алена Аврамовна
Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Варвара Аврамовна
Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно