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Слукина Аксинья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Слукин Максим Аврамович

Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Алена Аврамовна

Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Варвара Аврамовна

Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Слукин Петр Аврамович

Отец ребёнка: Слукин Аврам (Абрам) Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слукин Аврам (Абрам) Осипович

Смерть
Неизвестно