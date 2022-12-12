Токарев Степан (Стефан) Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1835 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1836
Отец: Токарев Семен Кондратьевич
Мать: Токарева Ефросинья
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1876
Сын: Токарев Руфман (Руф)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Сын: Токарев Григорий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875
Сын: Токарев Василий Степанович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно