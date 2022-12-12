Токарев Степан (Стефан) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Степан (Стефан) Семенович

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Место рождения

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1835 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1836

Отец: Токарев Семен Кондратьевич

Мать: Токарева Ефросинья

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1876

Сын: Токарев Руфман (Руф)

Мать ребёнка: ?

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Токарев Григорий Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875

Сын: Токарев Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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