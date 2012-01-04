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Лаврентьев Матвей Андреевич
Лаврентьев Матвей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.2012
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Рожнова Дарья Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2012
Отец: не указан
Мать:
Рожнова Дарья Николаевна
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