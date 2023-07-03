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Литовкин александр Артурович
Литовкин александр Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1983
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Литовкина Валентина Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1983
Отец: не указан
Мать:
Литовкина Валентина Владимировна
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