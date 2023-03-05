Гаврил Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврил Андреев

Гаврил Андреев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Антроп Гаврилов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Косячиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close