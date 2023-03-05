Гаврил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Антроп Гаврилов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Косячиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно