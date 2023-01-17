(Фоминых) Наталья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1904
Дата смерти01.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Емельянова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
телятница
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1949
Причина смерти: цирроз печени, порок сердца
Похороны
Неизвестно
Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край