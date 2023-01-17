(Фоминых) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фоминых) Наталья Емельяновна

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.08.1904

Дата смерти

01.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904

Отец: Фоминых Емельян Павлов

Мать: Краюшкина Лукерья Михайловна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Емельянова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Федорович

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Федорович

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
телятница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Михаил Федорович

Смерть
01.05.1949
Причина смерти: цирроз печени, порок сердца
Похороны
Неизвестно
Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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