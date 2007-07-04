Копузов Роман Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1969
Дата смерти04.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1991
Дочь: Копузова Оксана Романовна
Мать ребёнка: Тулупова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
28.02.1994
Сын: Копузов Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Тулупова Татьяна Владимировна
Смерть
04.07.2007