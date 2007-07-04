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Копузов Роман Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1969

Дата смерти

04.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулупова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
12.12.1991

Дочь: Копузова Оксана Романовна

Мать ребёнка: Тулупова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
28.02.1994

Сын: Копузов Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Тулупова Татьяна Владимировна

Смерть
04.07.2007

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