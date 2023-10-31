Торопченова (Пояркова) Агрипина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Пояркова) Агрипина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: Поярков Михаил Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1860

Муж: Торопченов Роман Петров

Рождение ребёнка
24.01.1867 ст.

Дочь: Торопченова Мария Романова

Отец ребёнка: Торопченов Роман Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1877

Сын: Торопченов Степан Романов

Отец ребёнка: Торопченов Роман Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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