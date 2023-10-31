Торопченова (Пояркова) Агрипина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840
Отец: Поярков Михаил Егорович
Бракосочетание
03.02.1860
Рождение ребёнка
24.01.1867 ст.
Дочь: Торопченова Мария Романова
Отец ребёнка: Торопченов Роман Петров
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1877
Сын: Торопченов Степан Романов
Отец ребёнка: Торопченов Роман Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно