Мурашов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1977

Дата смерти

16.06.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.2013

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