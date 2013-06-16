Мурашов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1977
Дата смерти16.06.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.2013