Дубовик (Неизвестно) Евдокия Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дубовик Ахромей Степанович
Отец ребёнка: Дубовик Степан Севостьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно