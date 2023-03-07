Дубовик (Неизвестно) Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Евдокия Ермолаевна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дубовик Ахромей Степанович

Отец ребёнка: Дубовик Степан Севостьянович

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Степан Севостьянович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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