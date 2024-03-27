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Федосов Петр Дмитриевич

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852

Отец: Федосов Дмитрий

Мать: Федосова Анна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
29.05.1870

Жена: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.05.1871

Сын: Федосов Никита

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
24.03.1873

Сын: Федосов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Щербакова Палагея Петровна

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1878

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Федосов Федор Петрович

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1887

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1890

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1892

Сын: Федосов Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Федосова Ксения Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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