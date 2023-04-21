Сатлуганова Нажия Ушияровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимиргалиев Ушияр
Мать: Тимиргалиева Хакима
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сатлуганов Тимиржан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатлуганов Радис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатлуганов Радик
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Тымирзяновна
Отец ребёнка: не указан