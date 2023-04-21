Сатлуганова Нажия Ушияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатлуганова Нажия Ушияровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимиргалиев Ушияр

Мать: Тимиргалиева Хакима

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатлуганов Тимиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатлуганов Радис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатлуганов Радик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Тымирзяновна

Отец ребёнка: не указан