Часова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Александр Александрович

Отец ребёнка: Часов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Часов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Часов Александр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часов Александр Ильич

Смерть
Неизвестно
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