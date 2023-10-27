Часова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часов Александр Александрович
Отец ребёнка: Часов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Часов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Часов Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно