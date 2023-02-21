Смоленова (Богданова) Прасковья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Макар
Мать: не указана
Девичья фамилия высчитана по фамилии восприемника на крещении ее дочери Акилины в 1881 г. - Богданова Иосифа Макаровича. Скорее всего, это родной брат Прасковьи Макаровны. Инф.из выписок по Красному Я... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.
Дочь: Смоленова Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Смоленов Михаил Родионович
Восприемники при крещении: казак Богданов Иосиф Макарович казачья дочь девица Смоленова Доминика Родионовна. Священник Николай Покровский.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно