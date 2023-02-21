Смоленова (Богданова) Прасковья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленова (Богданова) Прасковья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Макар

Мать: не указана

Девичья фамилия высчитана по фамилии восприемника на крещении ее дочери Акилины в 1881 г. - Богданова Иосифа Макаровича. Скорее всего, это родной брат Прасковьи Макаровны. Инф.из выписок по Красному Я... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.

Дочь: Смоленова Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Смоленов Михаил Родионович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники при крещении: казак Богданов Иосиф Макарович казачья дочь девица Смоленова Доминика Родионовна. Священник Николай Покровский.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленов Михаил Родионович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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