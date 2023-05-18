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Кожевникова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Кожевников Иван Дмитриевич

Мать: Зоя