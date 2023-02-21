Мерзинко Севастьян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.
Дочь: Мерзинко Ефросинья Севастьновна
Мать ребёнка: Мерзинко Мария Федоровна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Мещанин города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерзинко Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно