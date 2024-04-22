Башкиров Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1914
Дата смертиПосле 1982
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1914
Бракосочетание
После 1932
Жена: Башкирова Елена
Образование
С 1932 по 1936
ОмСХИ имени С. М. Кирова.
Военная служба
С ?.11.1936 по ?.01.1946
Воинское звание: ст. инженер-лейтенант Наименование воинской части: гидроуправление КАФ, центральное военно-восстановительное Упр. речного флота 2 военно-восстановительный отряд, Упр. речных путей ирт... Показать все
Место жительства
До 1949
Место жительства
После 1950
Смерть
После 1982