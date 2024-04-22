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Башкиров Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

29.04.1914

Дата смерти

После 1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1914

Отец: Башкиров Сергей Васильевич

Мать: Леонтьева Варвара Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
После 1932

Жена: Башкирова Елена

Омск, город Омск, Омская область
Образование
С 1932 по 1936
Омск, город Омск, Омская область
ОмСХИ имени С. М. Кирова.
Военная служба
С ?.11.1936 по ?.01.1946
Воинское звание: ст. инженер-лейтенант Наименование воинской части: гидроуправление КАФ, центральное военно-восстановительное Упр. речного флота 2 военно-восстановительный отряд, Упр. речных путей ирт... Показать все
Место жительства
До 1949
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
После 1950
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1982
Москва, город федерального значения Москва
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