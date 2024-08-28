(Бухнер) Ирма (Эрментина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бухнер) Ирма (Эрментина)

(Бухнер) Ирма (Эрментина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Реслер ?

Мать: Бухнер (Вайнер) Берта (Вера)

Рождение ребёнка
09.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.