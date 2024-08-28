(Бухнер) Ирма (Эрментина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Реслер ?
Рождение ребёнка
09.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно