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Владимиров Георгий Владимирович

Место рождения

Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.11.1902

Сын: Владимиров Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна

Авдеево, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шниткина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна

Авдеево, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: Ястребова Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: Бабич Серафима Георгиевна

Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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