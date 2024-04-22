Владимиров Георгий Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1874
Рождение ребёнка
25.11.1902
Сын: Владимиров Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шниткина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: Ястребова Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
23.07.1913
Дочь: Бабич Серафима Георгиевна
Мать ребёнка: Владимирова Дарья Никифоровна
Смерть
Неизвестно