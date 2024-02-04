Родионова Галина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левшина Оксана Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионов Илларион
Рождение ребёнка
31.03.1963
Сын: Варламов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Варламов Евгений Петрович