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Родионова Галина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левшина Оксана Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Илларион

Рождение ребёнка
31.03.1963

Сын: Варламов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Варламов Евгений Петрович

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