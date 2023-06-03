Екатерина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Иоанновна

Екатерина Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1911

Отец: Иоанн Михайлович

Мать: Татьяна Фёдоровна

Крещение
19.09.1911
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Тупицинской волости крестьяне Исидор Михайлович и крестьянская девица Анастасия Максимовна (деревня Зачеренье).
Смерть
Неизвестно