Екатерина Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1911
Отец: Иоанн Михайлович
Мать: Татьяна Фёдоровна
Крещение
19.09.1911
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Тупицинской волости крестьяне Исидор Михайлович и крестьянская девица Анастасия Максимовна (деревня Зачеренье).
Смерть
Неизвестно