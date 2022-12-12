Образцов Василий Парменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцов Василий Парменович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1849

Дата смерти

27.12.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1870 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1920
г. Киев, Украина
Смерть
27.12.1920
г. Киев, Украина
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