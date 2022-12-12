Образцов Василий Парменович
Место рождения
Дата рождения13.01.1849
Дата смерти27.12.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1920
г. Киев, Украина
Смерть
27.12.1920
г. Киев, Украина