Воробьев Филлип Иванович
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти11.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1923
Дочь: Рябцева Вера Филлиповна
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1923
Дочь: Рябцева Вера Филлиповна
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна
Смерть
11.04.1974