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Воробьев Филлип Иванович

Место рождения

Верхнее Гуторово, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

11.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Гуторово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.04.1923

Дочь: Рябцева Вера Филлиповна

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
03.04.1923

Дочь: Рябцева Вера Филлиповна

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
11.04.1974
Верхнее Гуторово, Курский муниципальный район, Курская область