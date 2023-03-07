Гмызина Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызина Татьяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Гмызин Яков Иванов

Отец ребёнка: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Гмызин Василий Иванов

Отец ребёнка: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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