Гмызина Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Гмызин Яков Иванов
Отец ребёнка: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Гмызин Иван (Ивашко) Нестеров
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710