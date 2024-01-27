(Лоскутова Loskutov) Агафия Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutov) Агафия Минаевна

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Мать: Лоскутова Екатерина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 6 лет жила с папой, мамой, бабушкой Федорой и 4 братьями и сестрами родными и тетей Василисой с 3 детьми в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Смерть
Неизвестно
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