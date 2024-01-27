(Лоскутова Loskutov) Агафия Минаевна
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 6 лет жила с папой, мамой, бабушкой Федорой и 4 братьями и сестрами родными и тетей Василисой с 3 детьми в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Смерть
Неизвестно