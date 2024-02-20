Остапенко Мирон Тимофеевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Бракосочетание
02.02.1791
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
08.01.1792
Дочь: Домникия Мироновна
Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
10.01.1798
Сын: Остапенко Григорий Миронович
Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
17.08.1799
Дочь: Ульяна Мироновна
Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
Неизвестно