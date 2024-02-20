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Остапенко Мирон Тимофеевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Остапенко Тимофей Григорьевич

Мать: Остапенко Татьяна Романовна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Бракосочетание
02.02.1791

Жена: Остапенко Евдокия Наумовна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
08.01.1792

Дочь: Домникия Мироновна

Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Остапенко Петр Миронович

Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
10.01.1798

Сын: Остапенко Григорий Миронович

Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Рождение ребёнка
17.08.1799

Дочь: Ульяна Мироновна

Мать ребёнка: Остапенко Евдокия Наумовна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
Неизвестно
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