Андрей Кузьмич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1783
Жена: (Егоровна) Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Праскева Андреевна
Мать ребёнка: (Егоровна) Агриппина
Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: (Егоровна) Агриппина
Смерть
Неизвестно