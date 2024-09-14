Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Кузьмич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1789 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1783

Жена: (Егоровна) Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Праскева Андреевна

Мать ребёнка: (Егоровна) Агриппина

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: (Егоровна) Агриппина

Смерть
Неизвестно

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