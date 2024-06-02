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Чернышев Кузьма Данилович

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Место рождения

Алтайская губерния, Рубцовский уезд, Курьинская волость, с. Курьинское

Дата рождения

11.11.1923

Дата смерти

07.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923

Отец: Чернышев Данил Феофанович

Мать: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Актовая запись от 12 ноября 1923 года, №1348, Ф.Р-1755. Оп.1 Д.381, Л.170, 170об
Развод
Неизвестно

Жена: (Пархоменко) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пархоменко) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пархоменко) Надежда

Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Чернышев Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени | Инициатор: Министр обороны СССР | | Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 61, ящик 2. Номер документа 87.
Смерть
07.05.1986
Похороны
Неизвестно

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