Чернышев Кузьма Данилович
Место рожденияАлтайская губерния, Рубцовский уезд, Курьинская волость, с. Курьинское
Дата рождения11.11.1923
Дата смерти07.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923
Актовая запись от 12 ноября 1923 года, №1348, Ф.Р-1755. Оп.1 Д.381, Л.170, 170об
Развод
Неизвестно
Жена: (Пархоменко) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пархоменко) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Пархоменко) Надежда
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Чернышев Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени | Инициатор: Министр обороны СССР | | Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 61, ящик 2. Номер документа 87.
Смерть
07.05.1986
Похороны
Неизвестно