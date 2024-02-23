Максимов Еремей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Максимов Григорий Алексеевич
Мать: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Максимова Марья Еремеевна
Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Максимов Терентий Еремеевич
Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Максимова Мавра Еремеевна
Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Максимов Игнатий Еремеевич
Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна
Смерть
Неизвестно