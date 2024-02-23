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Максимов Еремей Григорьевич

Место рождения

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Максимов Григорий Алексеевич

Мать: Настасья

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Афимья Фотиевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Максимова Марья Еремеевна

Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Максимов Михей Еремеевич

Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Максимов Терентий Еремеевич

Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Максимова Мавра Еремеевна

Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Максимов Игнатий Еремеевич

Мать ребёнка: Максимова Афимья Фотиевна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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