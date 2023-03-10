Алешкина (Лесина) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Лесин Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1913
МК ГАКО Ф33 оп 6 д 24 Ивана Гаврилова Алешкина сын Алексей 18 1\2 лет. поручители по жениху: Филип Иванович Алешкин по невесте: Ипат Гаврилов Алешкин
Рождение ребёнка
05.08.1915
Дочь: Алешкина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алешкин Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1917