Алешкина (Лесина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешкина (Лесина) Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лесин Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1913

Муж: Алешкин Алексей Иванович

МК ГАКО Ф33 оп 6 д 24 Ивана Гаврилова Алешкина сын Алексей 18 1\2 лет. поручители по жениху: Филип Иванович Алешкин по невесте: Ипат Гаврилов Алешкин
Рождение ребёнка
05.08.1915

Дочь: Алешкина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алешкин Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1917
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