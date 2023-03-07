Мусихин Василий (Васка) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Василий (Васка) Никифоров

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Место рождения

Поч. Скурихина, а Мусихина тож, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Мусихин Никифор (Микифорко) Иванов

Мать: не указана

Поч. Скурихина, а Мусихина тож, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Скурихина, а Мусихина тож, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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