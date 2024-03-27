(Абдуллина) Зулейха (Залика)
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Абдулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мардиалимов Халиулла
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хадича
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Асфендиарова) Марьям
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1895
Сын: Асфендиаров Хасян
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
06.08.1895
Дочь: (Асфендиарова) Зайнаб
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
22.10.1897
Сын: Асфендиаров Хусеин
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Асфендиарова) Хайрел-Бянят
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мардиалимов Умяр
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мардалимов Хамзя
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Рождение ребёнка
1911
Сын: Асфяндияров Аббес
Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим
Смерть
1957