(Абдуллина) Зулейха (Залика) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдуллина) Зулейха (Залика)

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Абдулла

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мардиалимов Халиулла

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хадича

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Асфендиарова) Марьям

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1895

Сын: Асфендиаров Хасян

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
06.08.1895

Дочь: (Асфендиарова) Зайнаб

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
22.10.1897

Сын: Асфендиаров Хусеин

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Асфендиарова) Хайрел-Бянят

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мардиалимов Умяр

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мардалимов Хамзя

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Рождение ребёнка
1911

Сын: Асфяндияров Аббес

Отец ребёнка: Асфендиаров Мардиалим

Смерть
1957

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