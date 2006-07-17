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Бояршинов Никита Ильич
Бояршинов Никита Ильич
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
17.07.2006
Пол
Мужской
Отец
Бояршинов Илья Александрович
1986 г.р.
Мать
Бояршинова (Ефремова) Яна Николаевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2006
Отец:
Бояршинов Илья Александрович
Мать:
Бояршинова Яна Николаевна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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