Митькин ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькин ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1956

Дата смерти

03.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митькина любовь николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митькина любовь николаевна

Смерть
03.01.2010
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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