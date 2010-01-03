Митькин ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1956
Дата смерти03.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митькина любовь николаевна
Смерть
03.01.2010
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область