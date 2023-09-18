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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Рускова София Антоновна

Отец ребёнка: Гринкевич Антон

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Новикова Домна Антоновна

Отец ребёнка: Гринкевич Антон

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринкевич Константин Антонович

Отец ребёнка: Гринкевич Антон

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринкевич Евстафий Антонович

Отец ребёнка: Гринкевич Антон

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