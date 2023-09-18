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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Рускова София Антоновна
Отец ребёнка: Гринкевич Антон
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Новикова Домна Антоновна
Отец ребёнка: Гринкевич Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринкевич Константин Антонович
Отец ребёнка: Гринкевич Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринкевич Евстафий Антонович
Отец ребёнка: Гринкевич Антон