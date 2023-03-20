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Шестаков Мамонт Дорофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шестаков Дорофей Иванович

Мать: Шестакова Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шестаков Алексей Мамонтович

Мать ребёнка: Шестакова Василиса Андреевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шестаков Денис Мамонтович

Мать ребёнка: Шестакова Василиса Андреевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ефимия Мамонтовна

Мать ребёнка: Шестакова Василиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Василиса Андреевна

Смерть
Неизвестно
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