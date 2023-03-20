Шестаков Мамонт Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шестаков Алексей Мамонтович
Мать ребёнка: Шестакова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шестаков Денис Мамонтович
Мать ребёнка: Шестакова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ефимия Мамонтовна
Мать ребёнка: Шестакова Василиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно