Усанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2006

Сын: Усанов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Усанова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усанова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Орехова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усанова Светлана