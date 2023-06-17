Усанов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1979
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2006
Мать ребёнка: Усанова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усанова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Орехова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усанова Светлана