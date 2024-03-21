Редькин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959

Отец: не указан

Мать: Редькина Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1984

Сын: Редькин Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1987

Сын: Редькин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

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