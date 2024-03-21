Редькин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1984
Сын: Редькин Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1987
Сын: Редькин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана