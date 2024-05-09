Слепнёв Евфимий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1883 ст.
Дата смертиПосле 22.03.1916
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1883 ст.
Отец: Слепнёв Дмитрий
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-2 стр.42-43 (Рождение №-39м)
Крещение
21.12.1883 ст.
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Смирнов Василий Михайлович - отпускной рядовой из д.Бол.Овсянниково Крёстная мать: Епистимия Лазаревна - крестьянка из д.Мал.Овсянниково
Смерть
После 22.03.1916