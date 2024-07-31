Иневатова (Исланова) Матрена Владимировна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иневатова (Исланова) Матрена Владимировна

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Исланов Владимир Потапович

Мать: Исланова (Бухарева) Евдокия Васильевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапсай (Иневатова) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Иневатов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иневатов Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Иневатов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина (Иневатова) Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Иневатов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иневатов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Иневатов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иневатов Ефим

Смерть
Неизвестно

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