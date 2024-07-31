Иневатова (Исланова) Матрена Владимировна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапсай (Иневатова) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Иневатов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иневатов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина (Иневатова) Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Иневатов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иневатов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иневатов Ефим
Смерть
Неизвестно