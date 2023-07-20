Ройхель Мойше — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ройхель Мойше

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ройхель Герш-Мендель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ройхель Давид

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Кременец
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ройхель Иосиф

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Кременец
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кац Хана

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Кременец
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фишман Нехама (Надя)

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Кременец
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Херсонская Рахель (Рая)

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Кременец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ройхель Шпринця

Смерть
Неизвестно
Кременец