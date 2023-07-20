Ройхель Мойше
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ройхель Герш-Мендель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ройхель Давид
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Кременец
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ройхель Иосиф
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Кременец
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кац Хана
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Кременец
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фишман Нехама (Надя)
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Кременец
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Херсонская Рахель (Рая)
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Кременец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ройхель Шпринця
Смерть
Неизвестно
Кременец