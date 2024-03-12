Безсонова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1871

Дочь: Безсонова Анна Васильвна

Отец ребёнка: Безсонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Безсонов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Безсонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1877

Сын: Безсонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Безсонов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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