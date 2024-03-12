Безсонова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1871
Дочь: Безсонова Анна Васильвна
Отец ребёнка: Безсонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Безсонов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Безсонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1877
Сын: Безсонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Безсонов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно