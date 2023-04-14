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Рыков Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1914 ст.

Сын: Рыков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Рыкова Анна Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.

Сын: Рыков Роман Никифорович

Мать ребёнка: Рыкова Анна Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
1916 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно