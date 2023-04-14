Рыков Никифор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1914 ст.
Сын: Рыков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Рыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Анна Ивановна
Место жительства
1916 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно