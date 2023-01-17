Смирнова (Шершина) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шершина) Нина Павловна

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Место рождения

Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955

Отец: Ширшин Павел Яковлевич

Мать: Ширшина Ефросинья Евдокимовна

Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1979

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1980

Сын: Смирнов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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