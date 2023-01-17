Смирнова (Шершина) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955
Рождение ребёнка
04.04.1979
Сын: Смирнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1980
Сын: Смирнов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)