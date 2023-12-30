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Понамарев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

1916 в Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понамарева -- Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Понамарев Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Понамарев Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Понамарев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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