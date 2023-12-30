Понамарев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
1916 в Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Понамарев Леонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Понамарев Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Понамарев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно